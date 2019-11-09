35 صورة من ختام المؤتمر الدولي الرابع للابتكار والابداع بالإسكندرية

إختتمت اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للابتكار والابداع بالإسكندرية، والذي نظمته مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية برئاسة الدكتور بدوي محمد اسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر،بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، في إطار العلاقات الوثيقة بينهما.



شارك بالموتمر 150 باحثا من الاردن ومصر والسعودية ولبنان والإمارات والعراق وإيطاليا.



وتنوعت فيه مجالات التراث والفنون والتصميم والعمارة والآداب والفنون الجميلة والتعبيرية وتكنولوجيا التعليم والتراث والسياحة والفنادق والمتاحف.



المؤتمر جاء كما قال د.أسامة أبو الخير المدير التنفيذي لمؤسسة مصر المستقبل برعاية الدكتور دافيدي سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة،وذلك سعيا لتعزيز التواصل العلمى وتبادل الخبرات بين الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية إقليميا ودوليا،وتشجيع التعاون الدولى فى مجال البحث العلمي.



وعبر العديد من الجلسات ناقش المؤتمر نتائج الأبحاث العلمية والأفكار الإبداعية علي التراث،وتسويق البحوث العلمية المختلفة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة،وإلقاء الضوء على دور العلوم المختلفة تجاه المجتمعات،ودور الثقافة والفنون الشعبية فى التنمية المجتمعية فى ظل التحولات الثقافية والسياسية والتكنولوجية،ودور الفنون فى مواجهة التمييز والعنف من خلال الموسيقى والمسرح للارتقاء بثقافة المجتمع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.



وسلط المؤتمر الضوء علي المتاحف كمؤسسات ثقافية وابداعية ودورها فى الحفاظ على التراث الانسانى،والدور التنموى للسياحة الثقافية فى الوطن العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط،و استراتيجيات الحفاظ علي الموروث الثقافى والفنى فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط،ومنهجية الحفاظ على المبانى الأثرية



وشدد المشاركون في المؤتمر علي أهمية المؤسسات الاجتماعية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة،وحضانات الأعمال ودورها فى ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة،ودور الجامعات والمراكز البحثية فى تطوير المجتمعات تكنولوحيا كمدخل للنهوض بالتعليم والصناعة،ورعاية الموهوبين وذوى القدرات الخاصة لدعم الفنون والصناعة فى الدراما التعليمية.