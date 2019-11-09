AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكثر من 800 تعويذة بالأهرامات.. طارق توفيق يكشف سرها والغرض منها.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:11 ص
الاهرامات
الاهرامات
Advertisements
عمرو ممدوح
كشف طارق توفيق، المشرف العام السابق علي المتحف المصري الكبير، سر التعويذة الفرعونية داخل المقابر وأسباب التمسك بها.

وأضاف طارق توفيق في حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مع قصواء الخلالي، مساء الجمعة، "أن متون الأهرام يوجد بداخلها أكثر من 800 تعويذة بالخط الهيروغليفي ومقتبسة من "هيروس ليفوس" وتُعني الخط المقدس، أي أن الكتابات الموجودة داخل المقبرة مكتوبة بالخط المقدس.

وتابع طارق توفيق: "أول ما بدخل في الصالة الأمامية ستفاجئ أن اسم الملك موجود داخل الخرطوش الملكي المعروف باسم الإطار الملكي، منتشرة على جدران المقبرة وتكون مقتبسة من كلمات الملك, وفيها كتير جدا من نصوص القرابين".

وأوضح قائلا طارق توفيق: "ده التموين بتاعه بيقول أنا عايز آلاف الخبز واللبن وآلاف الطيور، بيضمن التموين الخاص به في العالم الآخر ليستطيع التكملة".

وأشار المشرف العام السابق علي المتحف المصري الكبير، إلى أن التعويذات الموجودة داخل الأهرام لها أهداف محددة ومعينة إما خاصة بالمتوفي أو دينية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بشأن سد إثيوبيا

رسالة غامضة عبر فيسبوك تنقذ حياة مذيعة من مرض خطير.. شاهد

علقة موت.. واعدت شابا من حساب مزيف وتفاجأت بأنه أخيها

مش تدين | أزمة حجاب حلا شيحة تعود مجددا

مدرب المنتخب الأولمبي يوضح حجم إصابة ناصر ماهر

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها