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محافظات

إنقاذ سائحة من الغرق بنيل الأقصر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
إنقاذ سائحة من الغرق
إنقاذ سائحة من الغرق بنيل الأقصر
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شمس يونس
نجح شابان من مدينة الأقصر فى إنقاذ سائحة ألمانية، من الغرق في مياه النيل أثناء استقلالها لمعدية الأهالي، التي تقل المواطنين بين البرين الغربي والشرقي.

واكد شهود عيان ان اثناء قفز السائحة من عبارة لأخرى هوت في المياه مباشرة، ولكن هم على الفور شابان بالقفز وراها في المياه، و نجحا في إنقاذها من الغرق.

وناشد الأهالي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة عدم السماح للقائمين بالعمل على العبارة النهرية برسو معديتين بجوار بعضهما حين عملية النقل، إضافة إلتزام العبارة بمواعيد محددة، لوقف اسراع المواطنين عليها بالقفز حين تحركها خوفًا من تأخر الأخرى.
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