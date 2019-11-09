مصرع شاب وإصابة 4 في حادث توك توك مع سيارة قرب سرابيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين في حادث تصادم سيارة مع توك توك قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.



وذكرت مصادر أن الحادث بوصلة سرابيوم أمام كوبري ابو عرفية توفي فيه أحمد صالح سليمان 18 سنة مقيم بقرية سرابيوم، وأصيب محمد محمود محمد جمعة 20 سنة مقيم سرابيوم وحسين عبد الرحيم احمد 33 سنة مقيم بذات العنوان ومحمد اسماعيل عبدالله 27 سنة مقيم بعين غصين و ناجي عبد الرحمن عبد الرحيم 45 سنة مقيم الزقازيق.



ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، فيما تم التحفظ على جثمان الشاب بثلاجة المستشفى.



ويعتبر الحادث الثاني من نوعه خلال يومين حيث توفيت سيدة وأصيب ٣ آخرون أمس في حادث تصادم توك مع سيارة قرب القنطرة غرب.