بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار

حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع المسافرين داخل استراحات ركاب الدرجة الأولى، من خلال تقديم حلاوة المولد باشكالها المختلفة للمسافرين كنوع من الإحتفال بالمولد النبوي.





جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، أعلنت عن أسعار عمرة المولد النبوي والذي ينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية الراغبة في العمل بموسم العمرة عليها.



