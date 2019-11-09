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أخبار البلد

بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
حلاوة المولد
حلاوة المولد
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نورهان خفاجي
حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع المسافرين داخل استراحات ركاب الدرجة الأولى، من خلال تقديم حلاوة المولد باشكالها المختلفة للمسافرين كنوع من الإحتفال بالمولد النبوي.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، أعلنت عن أسعار عمرة المولد النبوي والذي ينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية الراغبة في العمل بموسم العمرة عليها.

وأوضحت الشركة في إخطارها المرسل لشركات السياحة العاملة بالعمرة، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 5 آلاف و500 جنيه وذلك وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".
بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار
بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار
بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار
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