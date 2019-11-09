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أخبار العالم

حمدان بن محمد يشيد بفعالية تحدي دبي للجري.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به "تحدي دبي للجري"، الذي أقيم صباح الجمعة.

وقال الشيخ حمدان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعتبر هذه الفعالية اليوم خطوة لافتة في إطار مهمّتنا الهادفة إلى جعل دبي أكثر المدن نشاطًا في العالم بدعم من أفراد المجتمع كافة. شكرًا لكم".

وشهد التحدي مشاركة مجتمعية ضخمة تجاوزت الـ70 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وشمل التحدي سباقين، الأول لمسافة 5 كم والثاني 10 كم، لإتاحة فرصة المشاركة فيهما للشباب وكبار السن والعائلات وأصحاب الهمم بمختلف جنسياتهم، ضمن هذا السباق المجاني الفريد.

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