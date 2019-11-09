الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

انتهت مباراة فريقي ليجانيس وريال سويسيداد بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل منهما ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، في افتتاحية منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.



افتتح ميكيل ميرينو التسجيل لسويسيداد في الدقيقة 63 ، قبل أن يعادل النصيري النتيجة لليجانيس في الدقيقة 78، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ريال سويسيداد للنقطة 23 في صدارة الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادي ليجانيس للنقطة السادسة في المركز العشرين والأخير.



يذكر أن تلك المباراة هي الأولى للمكسيكي خافيير أجيري ، كمدير فني لنادي ليجانيس ، بعد تجربة غير ناجحة مع المنتخب المصري.

