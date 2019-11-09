AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
خافيير أجيري
خافيير أجيري
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي ليجانيس وريال سويسيداد بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل منهما ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، في افتتاحية منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

افتتح ميكيل ميرينو التسجيل لسويسيداد في الدقيقة 63 ، قبل أن يعادل النصيري النتيجة لليجانيس في الدقيقة 78، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ريال سويسيداد للنقطة 23 في صدارة الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادي ليجانيس للنقطة السادسة في المركز العشرين والأخير.

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى للمكسيكي خافيير أجيري ، كمدير فني لنادي ليجانيس ، بعد تجربة غير ناجحة مع المنتخب المصري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. واتفورد يحقق أول انتصاراته على حساب نوريتش

ترشيحاتنا

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

أخبار الرياضة| خناقة بـ نادي الزمالك.. اجتماع طارئ للابيض للرد على اتحاد السلة.. ضربة موجعة للمنتخب

اخبار نادي الزمالك اليوم| حقيقة انضمام أحمد عيد لجهاز الأبيض الفني.. بشرى سارة لجماهير الفريق

إيمان الشميطي تجتاز الـ 33.5 مليون مشاهدة بـ ما مل قلبك.. فيديو

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر

غانا تخطف تعادل من الكاميرون في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 23 عام

AdvertisementS

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

بعد الفوز على مالي| نصيحة من نبيل الحلفاوي لـ نجم منتخب مصر

مدرب المنتخب الأولمبي يوضح حجم إصابة ناصر ماهر

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

أول رد فعل لـ فرج عامر عقب إصابة ناصر ماهر مع المنتخب

أخبار الرياضة| خناقة بـ نادي الزمالك.. اجتماع طارئ للابيض للرد على اتحاد السلة.. ضربة موجعة للمنتخب

حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

اخبار نادي الزمالك اليوم| حقيقة انضمام أحمد عيد لجهاز الأبيض الفني.. بشرى سارة لجماهير الفريق

موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي المقبلة في امم افريقيا تحت 23 سنة

البعثة نسيته في الفندق.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة بدون كأس العالم.. فيديو

غانا تخطف تعادل من الكاميرون في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 23 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها