أخبار التكنولوجيا.. آبل تطلق تحديثا جديدا لإصلاح ثغرة خطيرة بآيفون.. ورسالة خادعة من نتفلكس تسرق حسابك بالبنك

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار التكنولوجيا التي تناولت كل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية والتطبيقات، بالإضافة إلى أهم الابتكارات التقنية بشكل عام، ونرصد أبرزها فيما يلي:أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة تطلق عليه اسم Huawei Y9s، والذي هو في الأساس ليس سوى الهاتف Honor 9X Pro المعاد تسميته مع المعالج HiSilicon Kirin 710F بدلًا من HiSilicon Kirin 810.وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، تم تصميم هاتف Huawei Y9s الجديد بشاشة خالية من القطع أو الثقب بحجم 6.59 بوصة، وبدقة +FullHD وبكثافة بكسلات تبلغ 391 بكسل لكل بوصة.خلال السنوات القليلة الماضية اختفت هواتف موتورولا من السوق ثم عادت مرة أخرى بسلسلة Moto G، والتي تعتبر إضافة قوية إلى سوق الهواتف الذكية من حيث الإمكانيات والأسعار في نفس الوقت.وعادت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو مع أول مجموعة من الأجهزة G8. هذا والتي يصل سعرها حوالي 306 دولار، ويأتي موتورولا موتو جي 8 بلس على رأس القائمة بأسعار معقولة ومعالجه الأقوى والكاميرا الرئيسية ذات الدقة العالية، بحسب ما نشر موقع "theverge" التقني.أعلنت شركة ديزني "Disney" الأمريكية، عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع تويتر أن خدمة البث الرقمي المملوكة لها "+Disney"، ستكون متاحة على أجهزة Amazon Fire TV لإطلاقها في 12 من شهر نوفمبر الجاري، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عقب تقرير نشرته الصحيفة الشهر الماضي يتحدث عن خلاف الشركتين والذي أشارت فيه إلى أن خدمة البث قد لا تكون متاحة على منتجات أمازون بسبب خلاف حول الإعلان.وأكد الرئيس التنفيذي لديزني "Bob Iger"، أن خدمة البث ديزني بلس ستكون متوفرة على أجهزة أمازون Fire TV بعد إبرامهم اتفاقية مع الشركة، بالإضافة لأجهزة التلفاز الذكية الخاصة بشركات أخرى مثل LG وسامسونج Samsung، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.أصدرت شركة آبل "Apple" الأمريكية، تحديثا جديدا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس يحمل الرقم 13.2.2، بهدف توفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد وإصلاح بعض المشكلات المزعجة، والتي من أهمها مشكلة إنهاء التطبيقات في الخلفية.كشف تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتس اب "WhatsApp"، عن عدد كبير من الميزات الجديدة هذا العام، والتي من بينها خاصية قفل الواتس اب ببصمة الإصبع التي تم إطلاقها مؤخرًا، ضمن ميزات الأمان الخاصة بالخدمة، بالإضافة إلى الوضع الليلي "Dark Mode" الذي طال انتظاره، وذلك بهدف تحسين تجربة المراسلة وجعلها أكثر ملاءمة في جميع أنحاء العالم.اشتكى عدد من مالكي هواتف شركة "ون بلس" الصينية، من وجود خلل في تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب "WhatsApp"، يؤدي إلى استهلاك ونفاد طاقة البطارية بسرعة على جهاز "OnePlus".ووفقا لما ذكره موقع "android authority" المتخصص في مجال التقنية، أبلغ بعض مستخدمو هواتف "OnePlus" الذكية، عن خلل بـ واتساب يستنزف عمر البطارية، عبر موقع Reddit، ومنتديات OnePlus وأيضًا من خلال في متجر Play، ولكن يبدو أن لا أحدا يعرف على وجه التحديد سببًا لهذا الخلل.تعتبر مهمة نقل البيانات المختلفة سواء جهات الاتصال والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والمزيد بين هواتف iOS وAndroid مباشرة من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى مجهود، لذلك إليك طريقة يمكنك من خلالها نقل الملفات بين الهاتفين بكل سهولة.يساعدك تطبيق MobileTrans كثيرًا في هذه المهمة، حيث أنه يساعد في نقل الصور والرسائل وجهات الاتصال، وما إلى ذلك من iPhone إلى Android بطريقتين سهلتين، بحسب ما نشر موقع "gizchina".هناك عملية احتيال جديدة مروعة من Netflix يتعرض لها مستخدمو التطبيق في الآونة الأخيرة، تستهدف البطاقات الائتمانية وأرصدتهم في البنوك.يستغل البعض اسم "نتفلكس" بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، يخبر مستخدمي Netflix أن حسابهم قد تم إغلاقها مؤقتًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.أعلنت جوجل "Google" الأمريكية، عن إطلاق إعلانات التسوق على موقع "يوتيوب"، مما يتيح للعلامات التجارية الإعلان عن منتجاتها وخدماتها مباشرةً في خلاصات ونتائج بحث يوتيوب الرئيسية، بحيث إذا بحث المستخدم، على سبيل المثال، عن "مراجعة أحذية Puma"، فإن إعلانات التسوق تعرض صفًا من المنتجات المقترحة في الجزء العلوي من الصفحة قبل نتائج الفيديو.توالت التحذيرات في الفترة الأخيرة من التطبيقات الخبيثة التي تخترق خصوصية المستخدمين وتدمر أجهزتهم المحمولة، لينضم تطبيق جديد اليوم إلى قائمة التطبيقات المدمرة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.اكتشفت شركة VPNpro لبحوث الخصوصية والأمن، تطبيقات مليئة بأذونات وصول خطيرة وبرامج ضارة وبرامج تجسس لتتبع بهدوء ما تفعله على هاتفك الذكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.أطلق موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب "YouTube"، تصميما جديدا للصفحة الرئيسية يتضمن صورًا مصغرة أكبر، في تغيير جديد يتضمن عددًا من المزايا لتعديل المظهر المنعش الذي تم طرحه في شهر أغسطس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.إذا كنت ترغب أن تنعم بالخصوصية عند استخدامك تطبيق المراسلات العالمي"واتساب" فعليك أن تحمي حسابك جيدًا وإعادة ضبطه من جديد لتكن حياتك الخاصة في أمان أكثر، لذا عليك إعادة ضبط التطبيق مرة أخرى بهذه الخطوات.أعلنت شركة فيسبوك أمس، المالكة لخدمة المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، عن إضافة ميزة جديدة إلى النسخة الخاصة بالأعمال من التطبيق "WhatsApp Business"، وذلك بهدف توسيع قدرات التطبيق المخصص لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في الوصول إلى عملائهم على الهواتف الذكية.وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تقدم شركة فيسبوك لتطبيق WhatsApp Business ميزة جديدة تسمي كتالوجات "catalogs"، تتيح للشركات من خلالها عرض ومشاركة منتجاتها وخدماتها للعملاء المحتملين الذين يمكنهم تصفح الصور وعرض الأسعار وقراءة أوصاف المنتج للمساعدة في الإبلاغ قرارات الشراء الخاصة بهم.