حياتها كانت فى خطر.. بحارة يحررون سمكة قرش من طوق بلاستيكي

بعد نحو العام من رصدها أمام شواطئ "جزر الأخوين" في البحر الأحمر، نجح بحارة مصريون في فك طوق بلاستيكى "قلادة صفراء" ملتف حول خياشيم سمكة قرش، وذلك خلال رحلة غوص سفاري.





وأطلق العديد من العاملين بجمعيات المحافظة على البيئة في المحافظة نداءات ومناشدات إلى الغواصين الذين يقومون بالغوص بمنطقة جزر الأخوين للإسهام في العثور على إحدى أسماك القرش لإنقاذها وفك طوق بلاستيك ملتف حول خياشيمها، منذ أكثر من عام، بعد تعرّضها لأخطار المخلفات البلاستيكية التي تلقى في المياه.





وتمكن محمد سليم ومصطفى جابر من تحرير قرش من نوع اللونج مانوس او المحيطى حيث كانا فى رحلة سفارى الجزر الأخوين ورصدا القرش وقامت بمحاولة ناجحة فى تحريره.



