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فن

أحمد عز على انستجرام: انتظروني بفيلم كيره والجن صيف 2020

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
احمد عز
احمد عز
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كريم ناصر
نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة كريم عبد العزيز أثناء تصوير عمل جديد لهم. 

وأوضح أحمد عز بالصورة انه فيلم جديد مشترك بين النجمين منقول عن روايه 1919، معلقا على الصورة قائلا: صيف 2020 (فيلم #كيره_والجن عن رواية 1919).

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد عز فيلم ولاد رزق 2 الذي يعرض حاليًا بدور العرض محققًا نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر.

يشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وآخرون تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى والطاهر برودكشن.
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