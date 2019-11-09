أحمد عز على انستجرام: انتظروني بفيلم كيره والجن صيف 2020

نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة كريم عبد العزيز أثناء تصوير عمل جديد لهم.





وأوضح أحمد عز بالصورة انه فيلم جديد مشترك بين النجمين منقول عن روايه 1919، معلقا على الصورة قائلا: صيف 2020 (فيلم #كيره_والجن عن رواية 1919).





يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد عز فيلم ولاد رزق 2 الذي يعرض حاليًا بدور العرض محققًا نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر.



