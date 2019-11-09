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رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
زوجة تقتل زوجها الثري
زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها
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عزة عاطف
تكشف معظم حوادث قتل الزوجات لأزواجهن إما مدى الجشع أو الكره الناتج عن ظلم تكنه المرأة بداخلها، خاصة إذا ظهر شخص آخر في حياتها وأغرقها ببعض الكلام المعسول، لكن في حالة هذه المرأة البريطانية فقد وصل بها الكره لزوجها المسكين إلى درجة هي اسوأ ما يكون.

لمدة 20 عامًا كرهت «أنجيلا تايلور» 53 عامًا زوجها الفلاح الثري «ويليام تايلور» 69 عامًا رغم حبه الشديد لها، لكن كان هناك من يعكر صفو العلاقة ألا وهو عشيقها «بول كانون» 54 عامًا، حيث يأس العشيقان من محاولات طلاق أنجيلا لسنوات من تايلور لكي يخلو لها الجو.

خطط الثنائي لقتل الزوج الثري المسكين خلال محادثات واتس اب، حيث استمعت المحكمة للرسائل البشعة من تخيل العشيقان "لاستحمامها في دماء تايلور بعد قتله"، فقد عثر على هيكله مدفونًا في الطين على ضفة نهر مهجور داخل إحدى مزراعه في هيرتفوردشاير بعد اختفائه 8 أشهر.

لكن شاء القدر أن يفضحهما بعدما ظنوا أنهم بقتله سيستمتعون بأمواله ويرقصون على دمائه بقية حياتهم، تمكنت الشرطة من الوصول إلى أكثر من 28 ألف رسالة أرسلها العشيقان لبعضهما البعض في الفترة بين فبراير ويونيو من العام الماضي، حيث تبادلوا تخيلاتهم القذرة.

وقد أدانت المحكمة أنجيلا وبول الذي يعمل كسائق جرار وفقًا لصحيفة مترو، وحكم عليهما بالسجن لمدة 22 عامًا، بالإضافة إلى سنيتن زيادة بعد اكتشاف المحكمة لإحراقهما جثة الزوج المسكين بعد قتله، بالرغم من تنفيذ بول للقتل إلا أن القاضي لم يفرق في الحكم لأن أنجيلا مذنبة مثله تمامًا.
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