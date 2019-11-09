بحث يكشف تقنية حفر أبار المياه في العصر المتأخر

كشف مصطفى نور الدين مدير المركز العلمى للتدريب بجنوب سيناء والبحر الحمر تفاصيل بحث أجراه بالاشتراك مع الدكتور سلوفميير رزبكا رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة وارسو،وتم عرضه ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثانى عشر لعلماء المصريات،والذي اختتم فعالياته مساء أمس.



تناول البحث الاكتشافات الأثرية التى حققتها البعثة المصرية بتل أثار الرطابى خلال أعوام 2010 – 2011 – 2012،ومنها الكشف عن بئر مشيد من كتل حجرية عددها 96 حجرا منها 45 منقوشة بكتابات هيروغليفية،ويتميز بإستخدام تقنية مزدوجة فى البناء وحماية جوانبه.



حيث فى الجزء الأسفل إستخدمت مواسير الطين المحروق،فى طبقة رملية متشعبة بالماء وعميقة،فكان أيسر وضع المواسير وهى أخف من الأحجار ولا تمثل ضغطا على تلك الطبقة الضعيفة المتشبعة بالماء، وفى نفس الوقت تقوم بدورها فى فلترة ماء البئر،ثم إستخدام الأحجار فى الجزء الأعلى من البئر.



وطبقا للبحث،يرجع بناء البئر إلى العصر المتأخر (664 ق م– 525ق م)،والأحجار المشيد بها البئر تم إستخدامها أكثر من مرة،وأخرها يرجع لزمن شيشنق الخامس من الأسرة الثانية والعشرين،وهى جزء من معبد كان موجودا بتل الرطابى فى عصر الإنتقال الثالث.



وحكم شيشنق الخامس 37عام,وهو أحد ملوك الأسرة الثانية والعشرين،وقد سبقه على العرش الملك بامى وحكم 6 سنوات, وأعقبه اوسركون الرابع وحكم 15سنة, وقد حددت معظم الدراسات العام 945 ق م كبداية لحكم الأسرة الثانية والعشرين, و ذلك عقب وفاة بسوسينس الثانى اخر ملوك الاسرة الحادية والعشرين.



وكما جاء في البحث،إستمر فى تل الرطابي تقليد الذكرى الطيبة لبعض الفراعنه العظام،منها نقش على الحجر يحمل أسم الملك منتوحتب الثانى (نب حبت – رع) من ملوك الدولة الوسطى،ونقش أخر بإسم سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة،وقد تم أعتباره من الألهة بعد وفاته ويكنى ( الاله الطيب).