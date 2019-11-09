ربيع ياسين يرشح محمد صلاح وصالح جمعة للانضمام للمنتخب الأوليمبي حال التأهل لـ طوكيو.. فيديو

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن فوز المنتخب الأولمبي أمس الجمعة، أمام مالي، سيمنح اللاعبين ثقة في المباريات المقبلة.



وتابع ربيع ياسين، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "لو كنت مدربا للمنتخب الأولمبي وتأهلت إلى الأولمبياد، لاخترت محمد صلاح، وصالح جمعة لو في مستواه، فضلا عن رأس حربة، من اللاعبين فوق السن".



وأضاف ربيع ياسين: "الكرة المصرية تتسم دائما بالجماعية، لكن لا نستطيع إنكار أن الفروق الفردية ساعدت منتخب الفراعنة عى ربح مباريات كثيرة، كما حدث مع محمد أبوتريكة، وعماد متعب ومحمد شوقي، من الجيل السابق".