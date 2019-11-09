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منوعات

الجيران اشتكوا.. القبض على عازف بسبب ازعاجه لأهل منطقته حتى الساعة 3 صباحا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت قوات الشرطة البريطانية على شاب بالغ من العمر 27 عاما ، بعد أن قام عدد كبير من السكان بتقديم شكاوى في قسم الشرطة بسبب إزعاجه لهم بموسيقاه التي يعزفها حتى صباح اليوم التالي.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" أن الشاب العشريني دان كان يقيم حفلات رقص صاخبة في منزله و يظل يعزف حتى الصباح مما يسبب الإزعاج للجيران من حوله.

قام عدد من السكان المحيطين ب"دان" بتقديم شكوى ضده بسبب الإزعاج الذي يتسبب فيه ، فقد قاموا أكثر من مرة بتحذيره من أسلوبه السخيف في إزعاجهم و هو لا يبالي.

استدعته الشرطة و هو مهدد الآن بالسجن 3 سنوات إذا لم يكف عن العزف و إزعاج المواطنين.
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