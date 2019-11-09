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مرأة

تجنبيها.. أخطاء تتلف الملابس السوداء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
كثير منا يمتلك ملابس بألوان داكنة، ولكننا لا نعلم طريقة غسلها أو كيفية الحفاظ عليها لذلك سوف نقدم لك أهم الطرق للحفاظ عليها

يجب أن تنقع الملابس الداكنة بمياة باردة ونضع معها القليل من الخل الأبيض فالخل يساعد على أحتفاظ الملابس بلونها الزاهى لفترة طويلة دون أن تتلف أو يتغير لونها

يجب أن نلتزم بطريقة غسل الملابس المكتوبة عليها، وعدم غسلها بمياة ساخنة لأن المياة ساخنة تعمل على انكماش الملابس بطريقة ملوحظة، ويجب عدم أستخدام كافة أنواع المبيضات ومزيلات البقع مع الملابس الداكنة لأنها ستفقد الملابس لونها وتسبب في بقع تتلف مظهر الملابس تمامًا.

استخدام المسحوق الخاطئ في غسل الملابس الداكنة من أهم وأول الأشياء التي تعمل على فقدان هذه الملابس ألوانها، لهذا يجب الالتزام بتنظيف هذه الملابس بالمسحوق المناسب المخصص لها أو الاكتفاء بشطف الملابس في مياه نظيفة فقط حفاظًا عليها.

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