عقب التعادل أمام الكاميرون.. مدرب غانا: سنبذل أقصى ما لدينا أمام مصر

أبدى إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي لكرة القدم، ارتياحه لرد فعل لاعبيه في الشوط الثاني من مواجهة الكاميرون فى إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



وصرّح تانكو بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائما مهمة، و التعادل كان عادلا وجيدا بالنسبة لنا، "نفكر الآن في مواجهة مصر المقبلة".





وأكمل: "كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكن نجحنا في العودة ، أجريت بعض التعديلات التي كانت إيجابية وأسفرت عن هدف التعادل ، مباراة مصر لن تكون سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا أمام أصحاب الأرض.



وتلعب غانا يوم الاثنين المقبل أمام مصر صاحبة الأرض التي بدأت المشوار بالفوز 1-0 على مالي.

