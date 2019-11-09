AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السيسى يتصدر المشهد ويطالب بمؤتمر لتجديد الخطاب الدينى ..خبراء: هناك فوضى ونتمنى حضور ممثلين من الكنيسة وأن يمنح الأزهر تراخيص لمن يقوم بالخطاب الدينى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
تجديد الخطاب الدينى
تجديد الخطاب الدينى
Advertisements
أمل مجدى
  • ليلى عبد المجيد: أتمنى حضور ممثلين عن الكنيسة فى مؤتمر تجديد الخطاب الدينى
  • محمد المرسى: أطالب بترخيص من الأزهر لكل من يتصدر الخطاب الدينى
  • حسن مكاوى: تجديد الخطاب الدينى تقع على عاتق المثقفين وليس الأزهر وحده


على مر السنوات ظلت الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى هى الملحة على مجتمعنا العربى ومن جميع الجهات وليس الأزهر فقط بسبب الفهم الحاطئ للدين الذى أدى إلى ظهور الإرهاب.

 وقد دأب الرئيس السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014 على الحديث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، داعيا علماء الأزهر إلى لعب دور أكثر فعالية لمواجهة التطرف والطائفية، وفى احتفالية المولد النبوى الشريف وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الأوقاف، بتنظيم مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع أو أكثر، من أجل نقاش المفاهيم التي طرحها عن تجديد الخطاب الديني، وطالب أن يغطيه الإعلام بشكل جيد..

وعن هذا الأمر قالت دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والاعلام بجامعه القاهرة ، أن الخطاب الدينى له بعد مجتمعى وثقافى واجتماعي ونحتاج أن نستمع لبعض ونتيح حوار هادئ بيننا.

وأضافت "عبد المجيد" أننا نحتاج للتوصل لرؤية استراتيجية للخطاب الدينى تتفق مع احتياجات المجتمع وواقعنا الثقافى والاجتماعى.

وأشارت إلى أن الاعلام وسيلة يتم من خلالها تداول الخطاب الدينى، واتمنى أن تكون الكنيسة لها ممثلون فى هذا المؤتمر الذى دعا له الرئيس لأنهم جزء من الخطاب الدينى، حضور التربويين الذين يرسمون التربية الدينية فى مدارسنا.

ونوهت أنه على مدى قرون طويلة من الإسلام كان هناك مجددون للخطاب الدينى ،ولكننا أحيانًانأخذ من التراث بعض الأشياء المتشددة.

ولفتت لأن الخطاب الدينى نابع من التغيير والمناقشات والحديث عن ما يخص الدنيا بعيدا عن الأساس الثابت وهو القرآن والسنة.


وفى سياق متصل قال دكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، هناك فوضى خاصة فى مجال الإعلام خاصة فى الفتاوى بشكل مسئ للإسلام والمسلمين حيث تخرج من غير المتخصصين.

وأضاف المرسى نحتاج تجديد الخطاب الدينى لأننا أصبحنا نهتم بالشكليات ونبتعد عن قضايا الدين .

وأشار إلى أننا نحتاج لربط الدين كقيمة أساسية للشعب العربى بقضايا الحياة اليومية، والرئيس طالب بالبعد بالخطاب الدينى عن الأفكار الهدامة، ومناقشة كل الجوانب الخاصة بتجديد الخطاب الدينى والوصول لتوصيات قابلة للتطبيق.

ونوه إلى أن الازهر قام بخطوات منها وضع قائمة لمن لهم الحق فى الفتوى على الفضائيات لأنه لابد أن يكون مؤهلا، وأقام مركز لإعداد الدعاة ، وتمنى أن يحصل على ترخيص من الأزهر كل من يتصدر الخطاب الدينى.

من جانبه قال الدكتور حسن مكاوى عميد كلية الاعلام سابقًا، مهمة تجديد الخطاب الدينى تقع على عاتق المثقفين وليس الأزهر وحده، ولابد من افكار تنويرية تكرس الفكر الوسطى .

وأضاف مكاوى أننا نحتاج لهذا المؤتمر الذى دعا له الرئيس لمناقشة تجديد الخطاب الدينى ،وأتمنى أن يتم تنفيذ التوصيات التى سيخرج بها .

وأشار مكاوى إلى أن الإرهاب مشكلة فكرية أكثر منها مشكلة أمنية وتقديم فكر وسطى يقضى على الإرهاب،لافتًا لأن الدين الاسلامى والمسيحي بهم قدر من التطرف لدى البعض فيجب التركيز على أهمية المواطنة وعدم التمييز.

ونوه أن دخول الدين فى السياسة أساس الخطأ فى المجتمع وأنه على الإعلام دور تنويرى فى كشف السلبيات وإلقاء الضوء على الإيجابيات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

يثير الغضب.. مقطع فيديو لمعلم يسب ويضرب أحد التلاميذ

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

أنا أكرههم.. شخص يقذف جيرانه بالسهام الحادة لأنه لا يحبهم.. فيديو

مانويل جوزيه يشرح خطته التى توج بها مع الأهلي بانجازاته لفريق لشبونة

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

مصرع وإصابة 17 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

AdvertisementS

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

الحوادث ليلا| غلق 3 طرق بسبب الشبورة.. حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

البتاعة اللي مالهاش اسم والملبن الكاوتش.. أنواع حلاوة المولد في عيون المصريين.. صور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة