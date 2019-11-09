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فن

أحمد السقا عبر إنستجرام: أنا العنكبوت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
احمد السقا
احمد السقا
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كريم ناصر
نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السقا في الصورة مرتديا نظارة شمسية سوداء وتيشرت أسود معلقا عليها: تيك توك العنكبوت.

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلا: متألق دائما.

الجدير بالذكر ان المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجى للإنتاج تعاقد مع النجم أحمد السقا لتقديم مسلسل تلفزيوني لموسم دراما رمضان المقبل، عقب النجاح الذى حققه مسلسله الأخير "ولد الغلابة".
أحمد السقا عبر إنستجرام: أنا العنكبوت
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