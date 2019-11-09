مؤتمر دولي يوصي بوضع المتاحف العربية على خريطة السياحة العالمية وانشاء مراكز للعلاج بالموسيقى

كشف الدكتور بدوي إسماعيل توصيات الموتمر الدولي الرابع الابتكار والابداع،والذي أقيم علي مدار يومين في الإسكندرية وإنتهت فعالياته أمس،ونظمته موسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية بالتعاون والشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة،وبرعاية الدكتور دافيدي سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي.



بدوي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر،قال أن التوصيات تضمنت عقد ورش دولية بين المصممين والمبدعين لتطوير الحرف التقليدية في قري مصر،وعقد الموتمر الدولي الخامس بين الاقصر واسوان مارس القادم،للمساهمة في تنشيط السياحة العربية،والتركيز علي إستخدام الفن للحد من ظاهرة العنف بتعليم الفنون



كما أوضي المؤتمر بالاهتمام بالحفاظ علي التراث بمدينة الخليل،وتوجيه الاهتمام بالمتاحف التراثية الخاصة والعامة والاهتمام بتعليم الحرف اليدوية في المناطق الفقيرة،وتبني موسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية مشروعات تسويق المنتجات التراثية بدول اوربية وعربية



وإقامة اسبوع التراث المصري الأردني بين موسسة مصر المستقبل وجامعة الشرق الأوسط بالأردن،وانشاء مركز للفنون والتراث العربي بمصر،وانشاء مركز دولي للنشر بالموسسة لتقديم الدعم الفني للنشر الدولي الباحثين،وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية عن مفردات التراث بالدول العربية.



وتشجيع المبادرات العلمية لوضع معايير ومناهج لضبط المنتج صديق البيئة والمتوافق مع السلامة العالمية،واتباع المنهج العلمى فى تصميم الماركة الشخصية لتحسين الصورة الذهنية،والاهتمام بدراسات تأثير التزود الخارجى فى تحقيق الميزة التنافسية للفنادق،والاهتمام بالترويج لزيارات المتاحف بالوطن العربى.



كما أوصي المؤتمر أيضا بالعمل على وضع المتاحف العربية على خريطة السياحة العربية والعالمية،وانشاء إدارة لتسويق الأبحاث العلمية المميزة،وتبنى الموسسات الاجتماعية ورعاية الموهوبين بإقامة مسابقات فى مختلف انواع الفنون،وانشاء مراكز للعلاج بالموسيقى والفن،والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة واتاحة الفرصة لهم للاهتمام بالتراث الموسيقى والمخطوطات الموسيقية.

