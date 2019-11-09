علقة موت.. واعدت شابا من حساب مزيف وتفاجأت بأنه أخيها

وسائل التواصل الإجتماع أحيانا تتسبب في مشاكل خطيرة، قد يستخدمها البعض بصورة جيدة و تصبح أداة لإضافة شئ جديد أو يحدث النقيض وتزيد من كمية المشاكل في حياتنا .



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية " قصة روتها إحدى الفتيات عبر حسابها على فيسبوك، تقول الفتاة البالة من العمر 30 عاما أنها تعرضت لأسوأ موقف قد تتعرض له أي شابة في الحياة منذ حوالي 9 سنوات عندما كانت مبتدأه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



كتبت الفتاة أنها استخدمت تطبيق للمواعدة و وضعت معلومات وهمية عنها و بدأت مراسلة أصدقائها على سبيل المزاح، إلا أن قدرها كان سئ ووقعت في يد شقيقها و لم تعلم في حقيقة الأمر أنها تواعده لأنه أيضا وضع معلومات و صورة مزيفة.



اتفقت معه على موعد حددته في حديقة بالقرب من منزلها، و لكنها تفاجئت أن الشاب الذي ينتظرها هو أخيها و لقنها درسا قويا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.