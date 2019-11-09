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منوعات

علقة موت.. واعدت شابا من حساب مزيف وتفاجأت بأنه أخيها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
وسائل التواصل الإجتماع أحيانا تتسبب في مشاكل خطيرة، قد يستخدمها البعض بصورة جيدة و تصبح أداة لإضافة شئ جديد أو يحدث النقيض وتزيد من كمية المشاكل في حياتنا .

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية " قصة روتها إحدى الفتيات عبر حسابها على فيسبوك، تقول الفتاة البالة من العمر 30 عاما أنها تعرضت لأسوأ موقف قد تتعرض له أي شابة في الحياة منذ حوالي 9 سنوات عندما كانت مبتدأه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت الفتاة أنها استخدمت تطبيق للمواعدة و وضعت معلومات وهمية عنها و بدأت مراسلة أصدقائها على سبيل المزاح، إلا أن قدرها كان سئ ووقعت في يد شقيقها و لم تعلم في حقيقة الأمر أنها تواعده لأنه أيضا وضع معلومات و صورة مزيفة.

اتفقت معه على موعد حددته في حديقة بالقرب من منزلها، و لكنها تفاجئت أن الشاب الذي ينتظرها هو أخيها و لقنها درسا قويا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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