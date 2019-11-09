تفاصيل الزيارات البحثية التي تقدمها أكاديمية البحث خارج مصر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج الزيارات البحثية الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم البولندية، تستهدف تلك الزيارات التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه، وذلك طبقا للشروط التالية:
وتعد الزيارات المتاحة طبقا لهذا البرنامج: زيارات طويلة مدتها شهر/ للزيارة الواحدة؛زيارات قصيرة مدتها 1-2 أسبوع.
(تتم الزيارات في الفترة من مارس إلى أكتوبر2020)
واوضحت الأكاديمية من له حق التقدم:
يحق التقدم لجميع الباحثين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
آلية التقديم والتقييم:
التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، واستيفاء الاستمارة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري، وخطاب الدعوة من الباحث الأجنبي المناظر، وخطة بحثية لما سيتم أثناء الزيارة.
يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة طبقا لمعايير الاختيار المعمول بها من قبل لجنة التحكيم.
التمويل:
تتحمل الجهة البحثية المصرية (التي يعمل بها الباحث المصري) تذكرة السفر ويتحمل الجانب الأجنبي الإقامة ومصروف الجيب.
ملاحظات هامة:
يقدم تقرير للأكاديمية من الباحث عن الزيارة بعد العودة.
على السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل وملأ النماذج من خلال الرابط التالي: http://submission.asrt.sci.eg
لن يتم قبول أي أوراق ترد باليد.
سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة أوراقهم على البريد الالكترونى الخاص بهم.
الموعد النهائى لتلقى المقترحات 20 أكتوبر 2019.
لمزيد من المعلومات:
يرجى الاتصال على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]
وتعد الزيارات المتاحة طبقا لهذا البرنامج: زيارات طويلة مدتها شهر/ للزيارة الواحدة؛زيارات قصيرة مدتها 1-2 أسبوع.
(تتم الزيارات في الفترة من مارس إلى أكتوبر2020)
واوضحت الأكاديمية من له حق التقدم:
يحق التقدم لجميع الباحثين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
آلية التقديم والتقييم:
التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، واستيفاء الاستمارة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري، وخطاب الدعوة من الباحث الأجنبي المناظر، وخطة بحثية لما سيتم أثناء الزيارة.
يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة طبقا لمعايير الاختيار المعمول بها من قبل لجنة التحكيم.
التمويل:
تتحمل الجهة البحثية المصرية (التي يعمل بها الباحث المصري) تذكرة السفر ويتحمل الجانب الأجنبي الإقامة ومصروف الجيب.
ملاحظات هامة:
يقدم تقرير للأكاديمية من الباحث عن الزيارة بعد العودة.
على السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل وملأ النماذج من خلال الرابط التالي: http://submission.asrt.sci.eg
لن يتم قبول أي أوراق ترد باليد.
سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة أوراقهم على البريد الالكترونى الخاص بهم.
الموعد النهائى لتلقى المقترحات 20 أكتوبر 2019.
لمزيد من المعلومات:
يرجى الاتصال على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]