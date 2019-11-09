AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تفاصيل الزيارات البحثية التي تقدمها أكاديمية البحث خارج مصر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج الزيارات البحثية الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم البولندية، تستهدف تلك الزيارات التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه، وذلك طبقا للشروط التالية:

وتعد الزيارات المتاحة طبقا لهذا البرنامج: زيارات طويلة مدتها شهر/ للزيارة الواحدة؛زيارات قصيرة مدتها 1-2 أسبوع.

(تتم الزيارات في الفترة من مارس إلى أكتوبر2020)

واوضحت الأكاديمية من له حق التقدم:

يحق التقدم لجميع الباحثين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
آلية التقديم والتقييم:

التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، واستيفاء الاستمارة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري، وخطاب الدعوة من الباحث الأجنبي المناظر، وخطة بحثية لما سيتم أثناء الزيارة.
يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة طبقا لمعايير الاختيار المعمول بها من قبل لجنة التحكيم.
التمويل:

تتحمل الجهة البحثية المصرية (التي يعمل بها الباحث المصري) تذكرة السفر ويتحمل الجانب الأجنبي الإقامة ومصروف الجيب.
ملاحظات هامة:

يقدم تقرير للأكاديمية من الباحث عن الزيارة بعد العودة.
على السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل وملأ النماذج من خلال الرابط التالي: http://submission.asrt.sci.eg
لن يتم قبول أي أوراق ترد باليد.
سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة أوراقهم على البريد الالكترونى الخاص بهم.


الموعد النهائى لتلقى المقترحات 20 أكتوبر 2019.
لمزيد من المعلومات:

يرجى الاتصال على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على دور مكاتب دعم الابتكار ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

أكاديمية البحث العلمي تعلن النداء الثالث للشبكات العلمية

ترشيحاتنا

دعاء المولد النبوي الشريف

يثير الغضب.. مقطع فيديو لمعلم يسب ويضرب أحد التلاميذ

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

سنن قبل النوم مهجورة .. 12 أمرا أوصى به رسول الله ويهمله الكثيرون

أخبار الحوادث.. تفاصيل انتحار الطالبة شهد والعثور على جثتها بالوراق.. حقيقة وفاة ضابط سوداني بالقاهرة

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

AdvertisementS

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا