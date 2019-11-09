فصل رأسها عن جسدها .. قتل حبيبته بعد أن طلبت إنهاء العلاقة.. صور

نهاية أي علاقة سواء كانت صداقة أو إرتباط أو حتى زواج تظهر خلالها أخلاق الطرفين ، فهناك أشخاص يحترمون الوعود والأسرار، وهناك آخرون يثيرون الشائعات على الطرف الآخر لمجرد الانتقام.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن "إيلي جولود" الشاب البالغ من العمر 19 عام قتل صديقته السابقة بعد أن طلبت منه إنهاء العلاقة العاطفية التي كانت تجمعهما.





في البداية رفض "جولود" و قدم تنازلات كثيرة لصديقته إلا أنه وافق في النهاية و طلب منها أن يراها للمرة الأخيرة لو حتى في منزلها ، زوافقت الفتاة و هي تظن أن الأمر سينتهي و كل شئ سيعود كما كان إلا أن القدر كان يرى شئ آخر .





قام المراهق بطعنها في رقبتها عدة طعنات حتى كادت أن تنفصل رقبتها عن جسدها ، أثناء قتله لها حاولت الفتاة أن تبعده فقامت بخدش رقبته بأظافرها.





في صباح اليوم التالي بدأ الجميع يلاحظ تلك الخدوش، بعد أن سمعوا كلهم واقعة قتل صديقتهم مما جعل ذلك المراهق موضع شك فقام أصدقاء الفتاة بالإبلاغ عنه.



