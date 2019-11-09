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منوعات

بسبب الاكتئاب.. فتاة تلقى مصرعها تحت قضبان القطار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لقيت فتاة بالغة من العمر 32 ةعاما مصرعها تحت عجلات أحد القطارات في بريطانيا ، بعد أن سقط بسبب إعيائها الشديد و حالة الدوار التي أصيبت بها. 

وفقا لما ورد في صحيفة "مترو" قامت الفتاة كيت البالغة من العمر32 عام بمحاولة إنقاذ نفسها بعد أن سقطت تحت عجلات القطار ، بسبب حالة الإعياء الشديد التي أصيبت بها بعد أن إمتنعت عن الأكل و الشرب لمدة 5 أيام. 

تعرضت الفتاة إلى حالة منالإكتئاب بسبب فشلها في حياتها العاطفية و حاولت الإنتحار أكثر من مرة إلا أنها فشلت، ولكنتلك المرة كما أوضحت كاميرات المراقبة في القطار أنها لم تكن متعمدة السقوط بين القضبان . 

قالت والدتها أنها تعاني من حالة مرضية منذ فترة و يحاول محبيها أن يساعدوها في الخروج من تلك الحالة إلا أنها كانت ماوالت تتعافى ، أكدت والدتها أنها لم تكن في نيتها الإنتحار فقد أكدت لها أنها لا تفكر في هذه الفكرة.
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