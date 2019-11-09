بسبب الاكتئاب.. فتاة تلقى مصرعها تحت قضبان القطار

لقيت فتاة بالغة من العمر 32 ةعاما مصرعها تحت عجلات أحد القطارات في بريطانيا ، بعد أن سقط بسبب إعيائها الشديد و حالة الدوار التي أصيبت بها.





وفقا لما ورد في صحيفة "مترو" قامت الفتاة كيت البالغة من العمر32 عام بمحاولة إنقاذ نفسها بعد أن سقطت تحت عجلات القطار ، بسبب حالة الإعياء الشديد التي أصيبت بها بعد أن إمتنعت عن الأكل و الشرب لمدة 5 أيام.





تعرضت الفتاة إلى حالة منالإكتئاب بسبب فشلها في حياتها العاطفية و حاولت الإنتحار أكثر من مرة إلا أنها فشلت، ولكنتلك المرة كما أوضحت كاميرات المراقبة في القطار أنها لم تكن متعمدة السقوط بين القضبان .



