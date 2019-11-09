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محافظات

رغم انطلاقها مارس العام المقبل.. بورسعيد تستعد للدورة الثالثة من مسابقتها الدولية باسم المبتهل سيد النقشبندى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
بورسعيد تستعد للدورة
بورسعيد تستعد للدورة الثالثة للقرآن الكريم
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كتب محمد الغزاوى
بدأت محافظة بورسعيد ترتيبات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الثالثة باسم المبتهل سيد النقشبندى على الرغم من انه تقرر أن تقام فى الخامس من شهر مارس القادم ، جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا لمسابقة القرآن الكريم.

هذا وقد حظيت المسابقة على مدار الدورتين الماضيين كما لاقت خلال السنوات الماضية والتى اقيمت على أرض بورسعيد لأكثر من ١٤ عام نجاح كبير.

ومن جانبه قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعم المسابقة بكل قوة خلال دورتها الحالية ووضع كافة الامكانيات والتسهيلات لنجاح المسابقة على أعلى مستوى على غرار المسابقات التى شهدتها المحافظة من قبل.

وأكد الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح ومراجعة المصحف بالأزهر ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة ، عن فخره لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد مشيرا على دعم وإخلاص القائمين عليها.

وأشار إلى ان المسابقة تضم ثلاثة فروع وهى التلاوة والأحكام والأصوات الحسنة والابتهالات، وأن المسابقة تعتمد عالميا ، حيث يتم تكريم الفائزين خلال المسابقة وتعرض على جميع قنوات التليفزيون المصرى .

وتضم اللجنة العليا للمسابقة دكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح ومراجعة المصحف بالأزهر ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة ، ورأفت عبد النعيم رئيس تليفزيون القنال و لطفى ابراهيم ممثل وزارة الخارجية واعضاء اللجنة العليا للمسابقة وعادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.

رغم انطلاقها مارس العام المقبل.. بورسعيد تستعد للدورة الثالثة من مسابقتها الدولية باسم المبتهل سيد النقشبندى
رغم انطلاقها مارس العام المقبل.. بورسعيد تستعد للدورة الثالثة من مسابقتها الدولية باسم المبتهل سيد النقشبندى
رغم انطلاقها مارس العام المقبل.. بورسعيد تستعد للدورة الثالثة من مسابقتها الدولية باسم المبتهل سيد النقشبندى
رغم انطلاقها مارس العام المقبل.. بورسعيد تستعد للدورة الثالثة من مسابقتها الدولية باسم المبتهل سيد النقشبندى
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