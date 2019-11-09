عاصي الحلاني يشعل مسرح الأوبرا بمجموعة من أبرز أغانيه.. صور

أشعل المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلاني، حفله الذي أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية بثامن أيام مهرجان الموسيقى العربية.



وفاجأ المطرب جمهوره تقديمه نجله الوليد ليشاركه الغناء.



وشارك الشاب الوليد والده عاصي الحلاني، على مسرح الأوبرا بموال "من هون" للراحل وديع الصافي وتلاها بأغنية "مالي صبر".. وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والهتاف لنجله والذي يتمتع بنفس خامة صوته الجبلية الفخيمة.



وبعد انتهاءه قام الوليد باحتضان والده بعد انتهاء الأغنية، وقبّل يده وسط تصفيق كبير من الحضور.



حقق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، نجاحا كبيرا جدًا، بدار الأوبرا المصرية، حيث رفعت جميع حفلاته لافتة "كامل العدد".



وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الجمعة 1 نوفمبر، حيث افتتحت كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من المهرجان، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.