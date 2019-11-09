بسبب خطأ طبي.. مستشفى تتسبب في قتل 3 أطفال حديثي الولادة

تسبب فريق طبي بأحد المستشفيات البريطانية في في وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بعد أن تلوث اللبن المعد لهم بدلا من لبن الأم .



ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية ، أن المستشفيات تسببت في قتل ثلاثة أطفال حديثي الولادة بسبب خطا طبي صغير إلا أنه نتج عنه تسمم في الحال سبب إختلاط بكتيريا سامة باللين النعد للأطفال .



في البداية اعتقد الأطباء أن الطفل مصاب بمغص شديد ، إلا أن الحالة تكررت مرتين و وجدوا الأطفال في حالة من الإعياء المستمر و بدأت أعراض التسمم تظهر عليهم، ولم تتحمل معدة هؤلاء الضعفاء تحمل نسبة بكتيريا بسيطة في معدتهم و توفوا بعدها بدقائق.