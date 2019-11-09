أهالي الطريق الأبيض يشكون من تكسير الطرق

أرسل محمود محسن أحد قرّاء "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تكسير الطرق بمنطقة أرض اللواء التابعة لبولاق بالقاهرة.



وأوضح محمود أن منطقة الطريق الأبيض التابعة لأرض اللواء ببولاق تعانى من تكسير الطرق ما يعطل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.