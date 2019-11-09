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سيارات

أقل السيارات في مصر استهلاكا للوقود خلال 2019..سوزوكي تتصدر القائمة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
أقل السيارات استهلاك
أقل السيارات استهلاك للبنزين في مصر
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خالد محيي الدين
يلجأ الكثيرون من ملاكي السيارات لاقتناء مركبات أقل استهلاكا للوقود، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في مصر والكثير من دول العالم.

وهو ما يدفع الشركات المصنعة للتنافس على إنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود، لتطرح بعد ذلك في الأسواق وبأسعار مناسبة.

في صدد ذلك يرصد لكم موقع "صدى البلد" أقل السيارات استهلاكا للبنزين في مصر خلال العام الجاري 2019.

-تعد ابرز تلك السيارات واكثرها شعبية "السوزوكي ألتو"، نظرا لتزوديها بمحرك صغير 800 سي سي وقوة تصل ل47 حصان، ما يجعل السيارة 3 لتر فقط لكل 100 كيلومتر.

-سوزوكي سياز تمثل السيارة السيدان الاقتصادية النموذجية، نظرا لكبر حجمها وتزويدها بمحرك ١٤٠٠ سي سي وقوة تصل ل٩١ حصان، ما يجعل السيارة مناسبة لحرق 6 لترات من الوقود فقط لكل 100 كيلومتر.

-تيوتا ياريس الهاتشباك تمتاز بمحرك 1500 سي سي بقوة تصل ل110 حصان، وبعدل استهلاك يصل 4,9 لتر لكل 100 كيلومتر.

-هيونداي النترا eco والتي تتمتع بمحرك ١٤٠٠ سي سي بقوة تصل ل147 حصان، لتستهلك ٦ لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.
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