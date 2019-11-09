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رياضة

لاعبو منتخب مصر الأوليمبي: مواجهة مالي كانت صعبة والجماهير كلمة السر في الفوز

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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أ ش أ
أكد أسامة جلال لاعب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن المنتخب حقق الفوز علي منتخب عنيد وهو منتخب مالي، في افتتاح منافسات بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عاما.

وقال أسامة جلال - في تصريح عقب اللقاء - إن المباراة كانت صعبة جدا أمام خصم عنيد وقوي يضم لاعبين مميزين، موضحا أن الفراعنة قدموا أداء طيبا ونجحوا في تحقيق انتصار مهم في بداية مشوار البطولة.

من جهته ، أعرب عمار حمدي صانع ألعاب المنتخب المصري الأوليمبي عن سعادته بتحقيق الفوز علي مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما ، وقال "إن جميع اللاعبين في قائمة المنتخب جاهزون للمشاركة ، لا يوجد فارق بين أساسي وآخر بديل ، حزين لإصابة ناصر ماهر وأتمني أن تكون إصابته بسيطة".

وأضاف "سعيد بتواجد الجمهور في المدرجات، مؤازرته ساهمت في بث الحماس في نفوس اللاعبين، وأتمنى تواجده في جميع المباريات".

وأعرب محمود الجزار مدافع المنتخب المصري عن سعادته بتحقيق الفوز علي المنتخب المالي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية ، وقال " المباراة كانت صعبة ، حققنا المطلوب ونجحنا في حصد الثلاث نقاط ، خصوصا في ظل الاصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب".
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