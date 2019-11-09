نوريتش سيتي يواصل السقوط في البريميرليج

سقط نوريتش سيتي، مجددا في البريميرليج، أمس الجمعة، أمام ضيفه واتفورد (2-0)، في مستهل منافسات الجولة الـ12 من البطولة.

تقدم (الدبابير) مبكرًا بهدف في الدقيقة (2)، حمل توقيع المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو، ثم وبعد بداية الشوط الثاني بقليل وتحديدا في الدقيقة (52)، هز زميله الإنجليزي أندري جراي شباك (الكناري) بهدف ثان.



ويعد هذا الفوز هو الأول الذي يحققه واتفورد منذ بداية الموسم الجاري؛ حيث تعادل في 5 جولات، وخسر في 6 أخرى.



وحصد واتفورد، 3 نقاط ثمينة؛ بحيث بات في جعبته 8 نقاط يرتقي بها للمركز الـ18، ويبقى في دوامة الهبوط، بينما تراجع نوريتش للمركز الـ20 والأخير في جدول البريميير ليج، مؤقتا لحين إقامة باقي مباريات الأسبوع.

