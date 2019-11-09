AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هوفنهايم يحقق فوزا قاتلا على كولن في البوندسليجا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
هوفنهايم
هوفنهايم
Advertisements
أ ش أ
حقق هوفنهايم، فوزًا قاتلًا أمام مضيفه كولن (2-1) مساء أمس الجمعة، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

فعلى ملعب "راين إينرجي ستاديون"، تقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم الكولومبي جون كوردوبا في الدقيقة (34).

وفي الدقيقة (48)، نجح الظهير الأيسر اليوناني كوستاس ستافيليديس في إدراك هدف التعادل للضيوف.

وقبل لحظات من انتهاء اللقاء، أحرز المهاجم الهولندي يورجن لوكاديا هدف الفوز القاتل لهوفنهايم بالدقيقة (90+8) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده من النقاط إلى 20 في الوصافة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد كولن عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير مؤقتا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد منير عن هيثم أحمد زكى: ابنى وحبيبى

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

بسبب مصروف البيت.. كاد أن يقتلع عيني زوجته

المولد النبوي الشريف.. الجفري يوصي فيه بالصلاة على النبي بـ25 كلمة

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

علقة موت.. واعدت شابا من حساب مزيف وتفاجأت بأنه أخيها

AdvertisementS

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

الحوادث ليلا| غلق 3 طرق بسبب الشبورة.. حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

البتاعة اللي مالهاش اسم والملبن الكاوتش.. أنواع حلاوة المولد في عيون المصريين.. صور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة