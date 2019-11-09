ترامب يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا يوم 25 نوفمبر استقرار منطقة البحر الأسود

أعلنت ستيفاني جريشام السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يستقبل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في البيت الأبيض يوم 25 نوفمبر 2019 ، في إطار العلاقات القوية بين البلدين حيث تتركز المباحثات على عدد من القضايا خصوصا ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود.



وأضافت جريشام، الليلة، أن الولايات المتحدة وبلغاريا حليفان بحلف شمال الأطلسي " ناتو " مشيرة إلى أن ترامب يتطلع إلى مناقشة سبل تعزيز المصالح الأمنية المشتركة للبلدين إلى جانب العمل على تيسير تنويع مصادر الطاقة ، ومكافحة المخاطر التي تهدد سيادة بلغاريا.