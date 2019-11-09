AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا يوم 25 نوفمبر استقرار منطقة البحر الأسود

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أ ش أ
أعلنت ستيفاني جريشام السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يستقبل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في البيت الأبيض يوم 25 نوفمبر 2019 ، في إطار العلاقات القوية بين البلدين حيث تتركز المباحثات على عدد من القضايا خصوصا ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود.

وأضافت جريشام، الليلة، أن الولايات المتحدة وبلغاريا حليفان بحلف شمال الأطلسي " ناتو " مشيرة إلى أن ترامب يتطلع إلى مناقشة سبل تعزيز المصالح الأمنية المشتركة للبلدين إلى جانب العمل على تيسير تنويع مصادر الطاقة ، ومكافحة المخاطر التي تهدد سيادة بلغاريا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مانويل جوزيه يشرح خطته التى توج بها مع الأهلي بانجازاته لفريق لشبونة

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن حي بولاق وسبب تسميته

رامي رضوان لـ نجلاء بدر عن دورها في مسلسل شبر ميه: انتي جايبة الجبروت ده منين؟

الموت المفاجئ يخطف النجوم الشباب.. العثور على هيثم أحمد زكي ميتًا بـ شقته.. وشقيقة أنغام ترحل في حادث سير.. والأزمة القلبية تنهي حياة اثنين

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

هالة صدقى تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري.. فيديو

AdvertisementS

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

الحوادث ليلا| غلق 3 طرق بسبب الشبورة.. حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

البتاعة اللي مالهاش اسم والملبن الكاوتش.. أنواع حلاوة المولد في عيون المصريين.. صور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة