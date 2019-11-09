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رياضة

هاشتاج #كلنا_معاك_يابريو يدعم مهاجم الاتحاد السعودي عقب صافرات الاستهجان .. تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:25 ص
الصربي أليكساندر
الصربي أليكساندر بريجوفيتش
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محمد رشاد
شهدت مباراة فريقي الاتحاد والرياض، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حالة من الاستياء أصابت الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، بسبب صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير تجاهه بسبب إهداره كم كبير من الفرص المحققة خلال اللقاء.

ونجح بريجوفيتش في صناعة الهدف الرابع للاتحاد، والذي سجله إيميليانو فيشيو في الدقيقة 72، قبل أن يقرر المدير الفني تين كات، تبديل اللاعب في الدقيقة 73، بدخول هارون كمارا بدلًا منه.

وعقب تبديله، رفض بريجوفيتش الجلوس عند مقاعد البدلاء، وغادر ملعب الجوهرة المشعة، وذهب مسرعًا إلى غرفة خلع الملابس، وظهرت عليه علامات الغضب، إزاء صافرات الاستهجان التي تلقاها اللاعب من الجماهير الاتحادية.

وأطلق متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر هاشتاج #كلنا_معاك_يابريو لدعم ومساندة اللاعب عبر هجوم بعض من جماهير الاتحاد عليه خلال المباراة .

واكتسح الاتحاد نظيره الرياض برباعية نظيفة، على ملعب الجوهرة المشعة، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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