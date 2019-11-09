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رياضة

الدحيل يخطف فوزا غاليا من الخور فى الدوري القطري.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
الدحيل والخور
الدحيل والخور
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محمد رشاد
حقق فريق الدحيل فوزًا غاليًا على الخور 2-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد الخور، في إطار مباريات الجولة 10 من الدوري القطري الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف الدحيل محمد مونتاري “هدفان” أحدهما من ركلة جزاء، والتونسي يوسف المساكني في الدقائق 43 و57 و66.

أما أهداف الخور فقد سجلها عبد الله ناصر، والمغربي أحمد حمودان في الدقيقتين 17 و29.

وجاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها، ونجح الدحيل في أن يقلب الطاولة على منافسه، وذلك بعدما تقدم الخور بهدفين نظيفين وكاد أن يضيف أهدافًا أخرى، لكن الدحيل كان له رأي آخر، ونجح في تسجيل هدف بالشوط الأول، ثم أضاف هدفين متتاليين في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الدحيل إلى 26 نقطة حافظ بهم على قمة جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الخور عند 5 نقاط بقي بهم في المركز العاشر.
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