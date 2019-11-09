أبرزها تناول المضادات الحيوية.. 5 معتقدات خاطئة عن مرض الإنفلونزا

مع بدء دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بين الأشخاص بمرض الإنفلونزا ونزلات البرد نظرا لتقلبات وتغيير الجو، فقد انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول مرض الإنفلونزا.



ولأن مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعا بين الأشخاص، كشف الأطباء و بعض الأبحاث العلمية عن مجموعة من الخرافات و المعتقدات الخاطئة حول المرض، وكان أبرزها...



- نزلة البرد هي"الإنفلونزا" تتشابه أعراض مرض "الأنفلونزا" ونزلة البرد، لكنهما مرضان مختلفان. الفيروسات المخاطية هي سبب الإصابة "بالإنفلونزا"، وفيروسات "الكورونافيروس والرينوفيروس" هما أشهر الفيروسات المسببة لنزلة البرد.

- المضادات الحيوية يمكنها محاربة الأنفلونزا.

- يمكنك إيقاف الأنفلونزا عن طريق غسل اليدين كثيرا، أعتقاد خاطئ لأن الأنفلونزا تنتشر عبر الهواء عن طريق قطرات اللعاب من شخص معدي.

-تناول الأطعمة و المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين "سي" تقي من أعراض الإنفلونزا.

-لقاح الأنفلونزا لا يقى بنسبة مائة في المائة من الإصابة، ولكنه يحمى من العدوى بنسبة من 60 إلى 90 فى المائة.

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