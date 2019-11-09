أخبار الرياضة .. حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بالمنتخب .. جوزيه يكشف خطة الأهلي لفريق لشبونة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:انتقد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي المستوى الدفاعي لسبورتينج لشبونة البرتغالي، وشرح كيف كان يضع خطته الدفاعية في مواجهة المنافسين حين كان يتولى تدريب البطل المصري.أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة استعداد لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.شهدت مباراة فريقي الاتحاد والرياض، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حالة من الاستياء أصابت الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، بسبب صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير تجاهه بسبب إهداره كم كبير من الفرص المحققة خلال اللقاء.كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن آخر استعدادت مصر لمواجهة كينيا في أولى مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.غادر عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجها الى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار .