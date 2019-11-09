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رياضة

أخبار الرياضة .. حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بالمنتخب .. جوزيه يكشف خطة الأهلي لفريق لشبونة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:

مانويل جوزيه يشرح خطته التى توج بها مع الأهلي بانجازاته لفريق لشبونة

انتقد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي المستوى الدفاعي لسبورتينج لشبونة البرتغالي، وشرح كيف كان يضع خطته الدفاعية في مواجهة المنافسين حين كان يتولى تدريب البطل المصري.

حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بمعسكر المنتخب استعدادا لكينيا.. فيديو

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة استعداد لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

هاشتاج #كلنا_معاك_يابريو يدعم مهاجم الاتحاد السعودي عقب صافرات الاستهجان .. تفاصيل

شهدت مباراة فريقي الاتحاد والرياض، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حالة من الاستياء أصابت الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، بسبب صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير تجاهه بسبب إهداره كم كبير من الفرص المحققة خلال اللقاء.

حسام البدري يكشف كواليس استعدادات مصر لمواجهة كينيا فى تصفيات إفريقيا.. فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن آخر استعدادت مصر لمواجهة كينيا في أولى مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

غادر عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجها الى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار .

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