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حوادث

الحوادث ليلا| غلق 3 طرق بسبب الشبورة.. حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
الحوادث ليلا
الحوادث ليلا
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عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

غلق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بسبب الشبورة

قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق طريق الكريمات الصحراوي، من بوابات بني سويف اتجاه الكريمات بسبب الشبورة، وانعدام الرؤية.

غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي، من الرست اتجاه الإسكندرية ومن بوابات رسوم مرغم اتجاه القاهرة بسبب الشبورة.

ارتبطت بعلاقة آثمة مع طليقها .. حبس قاتل زوجته بـ 30 طعنة بالبدرشين

قررت نيابة البدرشين برئاسة المستشار إبراهيم خلف، حبس زوج لاتهامه بطعن زوجته 30 طعنة وإلقائها فى الرشاح بمدينة الحوامدية لارتباطها بعلاقة آثمة مع طليقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

كشفت مصادر حقيقة واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، بعدما تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى اختطاف الفتاة.

مصرع وإصابة 17 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرون، منذ قليل في حادث تصادم مروع بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.

التحقيق مع شاب ألقى «كيس أسود» داخل إحدى عربات المترو بـ غمرة

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محطة مترو غمرة القبض على شاب ألقى كيس أسود داخل إحدى عربات المترو، مما أثار الرعب فى نفوس الركاب.

إغلاق الطريق الشرقي القديم من أسيوط حتى بنى سويف بسبب الشبورة

قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق الطريق الشرقي القديم، من أسيوط وحتى بني سويف بسبب الشبورة، وانعدام الرؤية.
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غلق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بسبب الشبورة

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