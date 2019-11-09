حدث ليلا| العثور على جثة شهد طالبة الإسماعيلية بمياه النيل بالوراق.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوما

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
وزير الأوقاف: الخميس القادم أولى جلسات الحوار الوطني حول مؤهلات الحديث في الشأن العام
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أولي جلسات الحوار الوطني التحضرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، ستعقد يوم الخميس المقبل تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام".
بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار
حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع المسافرين داخل استراحات ركاب الدرجة الأولى، من خلال تقديم حلاوة المولد باشكالها المختلفة للمسافرين كنوع من الإحتفال بالمولد النبوي.
اللواء محمد إبراهيم: الرئيس السيسي حريص على حل أزمة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف
قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أشد حرصًا على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وحل النزاعات بين دولها.
مرض نفسي.. العثور على جثة شهد طالبة الإسماعيلية بمياه النيل بالوراق
على خلفية ما تم تداوله بصفحات مواقع التواصل الإجتماعى من واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.
انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل
غادر عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجها الى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار .
حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر،أن قفشة والشحات، أفضل بدلاء لـ عبدالله السعيد فى الدور الذي يقوم به داخل الملعب بعد استبعاده الرسمي مثل باقي زملائه مع لاعبي بيراميدز .
قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات
أثار الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، حالة كبيرة من الجدل بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، جمعته بصديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى موقف جعلهما يتحدثان عن الموت قبل 15 يومًا من وفاة هيثم.
ابن عاصي الحلاني يقبل يد والده بحفل الموسيقى العربية في الأوبرا
فى ليلة مليئة بالمشاعر، قدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني مفاجأة لجمهوره، خلال حفله المقام على مسرح دار الأوبرا المصرية بثامن أيام مهرجان الموسيقى العربية حيث قدم نجله الوليد ليشاركه الغناء.
تغنيك عن الأدوية.. 5 أطعمة تعزز مناعتك وتقويها
يعانى الكثير من الأشخاص من الأمراض طوال العام، وخاصة فى فصل الشتاء، وذلك لأنهم ليس لديهم مناعة قوية تحميهم من هذه الأمراض المنشرة وقدم موقع" healthy lifestyle" أهم الأطعمة التى تعزز المناعة بشكل قوى.
انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك
وزير الأوقاف: الخميس القادم أولى جلسات الحوار الوطني حول مؤهلات الحديث في الشأن العام
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أولي جلسات الحوار الوطني التحضرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، ستعقد يوم الخميس المقبل تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام".
بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار
حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع المسافرين داخل استراحات ركاب الدرجة الأولى، من خلال تقديم حلاوة المولد باشكالها المختلفة للمسافرين كنوع من الإحتفال بالمولد النبوي.
اللواء محمد إبراهيم: الرئيس السيسي حريص على حل أزمة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف
قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أشد حرصًا على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وحل النزاعات بين دولها.
مرض نفسي.. العثور على جثة شهد طالبة الإسماعيلية بمياه النيل بالوراق
على خلفية ما تم تداوله بصفحات مواقع التواصل الإجتماعى من واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.
انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل
غادر عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجها الى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار .
حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر،أن قفشة والشحات، أفضل بدلاء لـ عبدالله السعيد فى الدور الذي يقوم به داخل الملعب بعد استبعاده الرسمي مثل باقي زملائه مع لاعبي بيراميدز .
قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات
أثار الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، حالة كبيرة من الجدل بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، جمعته بصديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى موقف جعلهما يتحدثان عن الموت قبل 15 يومًا من وفاة هيثم.
ابن عاصي الحلاني يقبل يد والده بحفل الموسيقى العربية في الأوبرا
فى ليلة مليئة بالمشاعر، قدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني مفاجأة لجمهوره، خلال حفله المقام على مسرح دار الأوبرا المصرية بثامن أيام مهرجان الموسيقى العربية حيث قدم نجله الوليد ليشاركه الغناء.
تغنيك عن الأدوية.. 5 أطعمة تعزز مناعتك وتقويها
يعانى الكثير من الأشخاص من الأمراض طوال العام، وخاصة فى فصل الشتاء، وذلك لأنهم ليس لديهم مناعة قوية تحميهم من هذه الأمراض المنشرة وقدم موقع" healthy lifestyle" أهم الأطعمة التى تعزز المناعة بشكل قوى.
انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك