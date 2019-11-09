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رياضة

النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم لهذا السبب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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القسم الرياضي
يغيب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض اليوم، السبت، بعد انضمامه لقائمة معسكر المنتخب التونسي.

ومن المقرر، أن ينطلق معسكر نسور قرطاج، غدًا، الأحد، استعدادًا لمواجهتي ليبيا وغينيا الإستوائية في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويلتقى منتخب تونس، نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، بملعب رادس، قبل أن يقابل غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر نفسه.

ويلحق النقاز بمواطنه وزميله في الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء، الذي انضم مبكرًا لمعسكر نسور قرطاج.
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