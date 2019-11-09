فى وادي الأردن.. الشجرة التى استظل تحتها النبي.. شاهد صورتها

في خطبة الجمعة.. إبراهيم الهدهد: اشكروا الله على نعمه بهذه الطريقة.. ولو تأسينا برسول الله في أعمالنا وأخلاقنا لتقدمنا على العالم.. ورسول الله عرف بالأخلاق الحميدة قبل الوحي بـ40 عامًا