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ديني

فى وادي الأردن.. الشجرة التى استظل تحتها النبي.. شاهد صورتها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
المولد النبوي
المولد النبوي
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان طاقة حب ورحمة وحنان ورأفة ورقة تسري روحها في كل شيء.

وأضاف "جمعة" عبر صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشجرة التي استظل تحتها النبي ﷺ في وادي الأردن وهو ذاهب في رحلته إلى الشام، والتقى عندها ببحيرا الراهب - وقيل إنه راهب البُحيرة ولذا سُمي بهذه الأحرف بَحيرا-، باقية إلى يومنا هذا.

وأوضح أنه لا شجرة سواها في صحراء قاحلة وهي خضراء، وبحساب علماء الطاقة فإن لها طاقة نورانية هائلة؛ يستظل بها الناس إلى يومنا هذا.

وتابع "وكأن الله شاء لها أن يُهذبها؛ فلو نظرت إليها لوجدتها على هيئةٍ غريبة كأن بستاني قد فعل فيها فنه وجماله.. ولكنه أمر الله -سبحانه وتعالى-.

وتساءل متعجبًا: شجرة باقية إلى يومنا هذا..! ما الذي جعلها مورقة؟!، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله.

وأجاب بأن الصالحين يقولون إن الذي جعلها كذلك أن من جلس تحتها واستظل بظلها مَحَبَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وهو محمد بن عبد الله ﷺ.

وواصل أنه - صلى الله عليه وسلم- مَحبةٌ مُطْلَقة..؛ لا يعرف الكراهية، ولا يعرف الحقد، ولا يعرف الحسد، ولا يعرف الكبر، ولم تَرد على قلبه تلك المعاني.

فى وادي الأردن.. الشجرة التى استظل تحتها النبي.. شاهد صورتها
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