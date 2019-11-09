المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 2.4% في أكتوبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.



وأوضح جهاز الإحصاء - فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، السبت، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة بـ104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.



وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.



ولفت المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.



وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%، مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.



وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.