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اقتصاد

المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 2.4% في أكتوبر الماضي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
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آية الجارحى
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.

وأوضح جهاز الإحصاء - فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، السبت، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة بـ104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.

ولفت المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.

وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%، مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
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