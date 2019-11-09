ملخص مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره المالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. فيديو

حقق فريق منتخب مصر الأولمبي الفوز الأول له في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، نظيره منتخب مالي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت بينهما، أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي.





سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم مصطفى محمد بالدقيقة 29 برأسية عقب تلقيه عرضية من جانب أحمد فتوح.





وسيطر منتخب مصر على فعاليات الشوط الأول وكاد صلاح محسن أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة رأسية إلا أن الحارس تصدى لها.





وتعرض ناصر ماهر للإصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول وذلك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب مالي، وطالب الجهاز الطبي بإجراء تبديل، لعدم قدرته على مواصله اللقاء، ودخل عمار حمدي بدلًا منه.





وفي الشوط الثاني حاول منتخب مصر المحافظة على تقدمه بهدف دون رد، مع بعض المحاولات على استيحاء على مرمى منتخب مالي.



