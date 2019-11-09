عودة المرور على طريق الإسكندرية الصحراوي بعد 120 دقيقة من إغلاقه

أعادت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عقب انقشاع الشبورة وعودة الرؤية.





وكانت الإدارة أغلقت الطريق من الرست باتجاه الإسكندرية ومن بوابات رسوم مرغم اتجاه القاهرة بسبب الشبورة، وكذلك الطريق القادم من وادي النطرون اتجاه الإسكندرية.





وتم التنسيق مع إدارات مرور المنوفية والبحيرة.



