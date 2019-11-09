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حوادث

عودة المرور على طريق الإسكندرية الصحراوي بعد 120 دقيقة من إغلاقه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
الإسكندرية الصحراوي
الإسكندرية الصحراوي
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أحمد مهدي
أعادت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عقب انقشاع الشبورة وعودة الرؤية.

وكانت الإدارة أغلقت الطريق من الرست باتجاه الإسكندرية ومن بوابات رسوم مرغم اتجاه القاهرة بسبب الشبورة، وكذلك الطريق القادم من وادي النطرون اتجاه الإسكندرية.

وتم التنسيق مع إدارات مرور المنوفية والبحيرة.

وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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