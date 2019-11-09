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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو فودو بشبرا الخيمة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو فودو مخدر قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة قسم ثان شبرا الخيمة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من محمد ر ا عاطل ومقيم مدينة الفتح - دائرة القسم ونادى ا ع عاطل ومقيم مدينة الفتح - الكابلات – دائرة القسم ومحمد ص ع عاطل ومقيم الكابلات – دائرة القسم وخالد ع م عاطل ومقيم الكابلات – دائرة القسم.

وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ 3000 جنيه و 4 هواتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.
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