خروج جميع المصابين في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة

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من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل إلى السبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.



فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب فى اختناقهم هو مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت. من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل إلى السبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب فى اختناقهم هو مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.

أكد الدكتور سيد سليمان، مدير مستشفى الخانكة بالقليوبية، خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات أكسجين.وقال مدير المستشفى إن جميع الحالات مستقرة وخرجت بعد تلقيها العلاج اللازم، مؤكدا أن مستشفى الخانكة استقبل 27 شخصا من أهالى عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل مصابين باختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بمصانع المنطقة وخرجوا من المستشفى بعد تلقى جلسات الأكسجين.