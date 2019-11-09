AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج جميع المصابين في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور سيد سليمان، مدير مستشفى الخانكة بالقليوبية، خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات أكسجين.

وقال مدير المستشفى إن جميع الحالات مستقرة وخرجت بعد تلقيها العلاج اللازم، مؤكدا أن مستشفى الخانكة استقبل 27 شخصا من أهالى عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل مصابين باختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بمصانع المنطقة وخرجوا من المستشفى بعد تلقى جلسات الأكسجين.

اقرأ أيضا:
أكبر مشروع بالشرق الأوسط.. تشغيل تجريبي لـ صوامع غلال الخانكة

من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل إلى السبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.

فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب فى اختناقهم هو مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة 27 شخصا بحالات اختناق.. لجنة من الصحة والبيئة تعاين قرية سمك بالخانكة.. صور

ننشر أسماء المصابين بحالات الاختناق والإغماء بقرية سمك بالخانكة

ترشيحاتنا

انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك

ارتبطت بعلاقة آثمة مع طليقها .. حبس قاتل زوجته بـ 30 طعنة بالبدرشين

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد صحية عديدة للجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق.. تعرف عليها

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 9 - 11 - 2019 ..فيديو

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى