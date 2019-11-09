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رياضة

مباريات أمم أفريقيا تحت 23.. نيجيريا أمام ساحل العاج.. وجنوب أفريقيا ضد زامبيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 والتى تستضيفها مصر حتي 22 من نوفمبر الجاري، حيث يواجه منتخب نيجيريا منافسه ساحل العاج وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء .

كما يلعب منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة أمام نظيره زامبيا في تمام الساعة الثامنة والنصف، ويمتلك منتخب البافانا بافانا العديد من النجوم صغار السن المحترفين في دوريات كبيرة. 

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية التي تلعب مبارياتها علي ملعب السلام وتضم كلا من ساحل العاج وجنوب أفريقيا وزامبيا .

جدير بالذكر أن المباريات مذاعة عبر قناة تايم سبورت بث ارضي ومجموعة قنوات بين سبورتس.
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