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أخبار العالم

هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
هدم قصور المتعديين
هدم قصور المتعديين على أراضى الحكومة فى السعودية
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
وجهت المملكة العربية السعودية ضربة قاسمة للمتعدين على أراضى الحكومة بالبناء بمنطقة حى الريان فى الرياض.

وأزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية النسيم وبمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرض حكومية بحي الريان ممثلة فى قصور وفلل، وطبقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

وفى ضوء محاصرة التعديات بشتى أنواعها إضافة لإزالة كل التعديات المخالفة، ضبطت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، بمساندة بلدية الروضة التابعة لـأمانة منطقة الرياض، معدة مخالفة لأنظمة الاستثمار التعديني، بعد قيامها بإحداث (دراكيل) ونهل الرمل الأحمر شمال شرق مدينة الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتحاصر أمانة الرياض مخالفات البناء من خلال إقرار لائحة للرقابة على المباني التى أقرتها عام 2011.

هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور
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