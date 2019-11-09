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مرأة

%43 من تشخيص جوجل للأمراض غير صحيح

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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آية التيجي
كشف بحث جديد أجري من قبل مجموعة من الباحثين الأمريكيين، أن هناك اثنين من كل 5 أشخاص حصلوا على تشخيص غير صحيح بعد البحث بالأعراض التي يعانون منها عبر مؤشر البحث جوجل، وقد أظهرت لهم النتائج أنهم يعانون من أمراض خطيرة.

ووجد استطلاع البحث، والذي شمل 2000 أمريكي أن 43%، ظهرت عليهم أعراض، وعندما قاموا بكتابتها على الإنترنت، انتهى بهم الأمر إلى الاعتقاد بأنهم يعانون من مرض أكثر خطورة.

وأظهر البحث أن النتائج التي تظهر على مؤشر البحث جوجل بعد كتابة الأعراض في شريط البحث قد تضر أكثر مما تنفع، حيث إنه بدلًا من التخفيف من المخاوف، يقول 74% إنهم حصلوا على التشخيص الذاتي عبر الإنترنت، مما جعلهم أكثر قلقا بشأن صحتهم.

وقال الدكتور روبرت موردكين، والمشرف على البحث، إن هذا الاستطلاع يوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض سلبية مستمرة قد يتعرضون إلى تشخيص خاطئ، ويجعلهم أكثر قلقا على صحتهم، وفقا لما صرح إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف موردكين، أن أغلب التشخيصات التي يعطيها جوجل على الأعراض التي نبحث بها، لا تكون واقعية، وبالأحرى فقد يكون مبالغًا فيها، وهو ما يجعلنا نظن أننا مصابون بمرض خطير، وهو الأمر الذي يكون غير صحيح على الإطلاق.
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