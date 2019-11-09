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منوعات

لتحرشه بأطفال.. أمريكي يواجه عقوبة السجن 690 سنة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
التحرش بالأطفال من الظواهر الاجتماعية التي كثرت في الآونة الأخيرة في العالم كله، الأمر الذي دفع بعض الدول لاتخاذ مواقف رادعة ضد المتحرشين، فكان 690 سنة إجمالي السنوات التي من المفترض أن يقضيها أمريكي في السجن كعقوبة لتحرشه بالأطفال.

يواجه "ماثيو" جليس أطفال من كاليفورنيا ما يصل إلى 690 عامًا من السجن خلف القضبان، بتهمة التحرش بالأطفال وإساءة معاملة 17 صبيا في رعايته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد تم احتجاز "ماثيو أنطونيو زاكيروفسكي" البالغ من العمر 30 عامًا، من قبل قسم شرطة لاجونا بيتش في مطار محلي، وتم توجيه 3 تهم جنائية إليه لارتكابه أفعال بذيئة مع قاصر دون سن 14 عامًا وتهمة جناية واحدة وهي التزاوج الشفوي لطفل أقل من 10 سنوات، بالإضافة إلى تهمة أخرى وهي حيازة المواد الإباحية للأطفال، وغيرها من التهم المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيًا، ليكن عدد التهم الموجهة لـ"ماثيو" 33 تهمة

وكانت السلطات قد ألقت القبض على "ماثيو" بعد أن ادعى زوجان من لاجونا بيتش، أن جليس الأطفال قد لمس ابنهما البالغ من العمر 8 سنوات، شارك الوالدان مخاوفهما تجاه الأطفال الآخرين الذين عمل معهم زكرزوفسكي.

الزوجان كان قد استأجرا "ماثيو" من خلال أحد مواقع الإنترنت لرعاية الأطفال، وعلم المحققون في وحدة الجرائم والاستخبارات الكبرى التابعة لإدارة شرطة لاجونا بيتش قريبًا بضحية مزعومة تبلغ من العمر 7 سنوات من لوس أنجلوس، وسرعان ما علموا بوجود 10 ضحايا آخرين مزعومين في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا.
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