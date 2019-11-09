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رياضة

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
إبكاردي لاعب باريس
إبكاردي لاعب باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ستاد بريست اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الفرنسي.

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في الدوري الفرنسي:

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.

باريس سان جيرمان ضد بريست:

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يطمح ستاد بريست في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

ترتيب باريس سان جيرمان وستاد بريست:

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أنجيه صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ستاد بريست في المركز التاسع بـ 17 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الفرنسي:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الفرنسي، موناكو مع ديجون، ستراسبورج مع أولمبيك، ليل مع ميتز، ستاد ريمس مع أنجيه.

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في الدوري الفرنسي:






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باريس سان جيرمان يبحث عن تعزيز صدارة الدوري الفرنسي أمام بريست

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